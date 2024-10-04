Акробатический рок-н-ролл покажут в Тюмени 5 октября

5 октября в Тюмени спортсмены соберутся на региональном чемпионате и первенстве по акробатическому рок-н-роллу. Соревнования пройдут в МФСК "Олимпия". Торжественное открытие и парад спортсменов запланированы на 11:00. Вход свободный.

В этом году за награды поспорят порядка 200 акробатов из Тюмени, Томска, Кургана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Важно отметить, что гости выступят вне конкурса.