Среди тюменских армрестлеров провели отбор в сборную региона

В Ялуторовском районе состоялись традиционные отборочные старты по армрестлингу - чемпионат и первенство Тюменской области. Участие в них приняли порядка 300 спортсменов в составе 20 команд из 11-ти территорий региона.

По результатам командного зачета в первенстве места распределились следующим образом:

1 место - дружина Ялуторовского района.

2 место - команда Упоровского района.

3 место - коллектив города Тюмени.

В чемпионате призовые награды получили следующие команды:

1 место - делегация города Тюмени.

2 место - коллектив Ялуторовского района.

3 место - команда Упоровского района.

По словам президента федерации армрестлинга Тюменской области Николая Шмурина, победители и серебряные призеры попадут в сборную региона и смогут выступить в окружных и всероссийских состязаниях, которые пройдут в следующем году.