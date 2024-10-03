Среди тюменских армрестлеров провели отбор в сборную региона

В Ялуторовском районе состоялись традиционные отборочные старты по армрестлингу - чемпионат и первенство Тюменской области. Участие в них приняли порядка 300 спортсменов в составе 20 команд из 11-ти территорий региона.
По результатам командного зачета в первенстве места распределились следующим образом:
1 место - дружина Ялуторовского района.
2 место - команда Упоровского района.
3 место - коллектив города Тюмени.
В чемпионате призовые награды получили следующие команды:
1 место - делегация города Тюмени.
2 место - коллектив Ялуторовского района.
3 место - команда Упоровского района.
По словам президента федерации армрестлинга Тюменской области Николая Шмурина, победители и серебряные призеры попадут в сборную региона и смогут выступить в окружных и всероссийских состязаниях, которые пройдут в следующем году.
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