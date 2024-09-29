Выездные матчи тюменского "Рубина" пройдут в Татарстане

Тюменский ХК "Рубин" готовится ко второй выездной серии нового сезона ВХЛ. Три матча состоятся в республике Татарстан на следующей неделе.

1 октября в Альметьевске тюменскую команду будет встречать "Нефтяник". 3 октября предстоит встреча с "Барсом" в Казани. В городе Набережные Челны местный клуб "Челны" скрестит клюшки с "Рубином".

Тюменская команда под руководством нового главного тренера Дмитрия Андреева достаточно уверенно начала сезон. По итогам первых двух серий – выездной и домашней – входит в первую десятку из 33 клубов.

Всего в регулярном чемпионате, который продлится до 18 марта, команды ВХЛ проведут по 64 матча (по 32 — на своем поле и поле соперника). 16 сильнейших продолжат борьбу в плей-офф, сообщает Вслух.ру.