Определились чемпионы турнира на призы Чебоксарова

В Тюмени завершились XXVIII Международные соревнования по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Васильевича Чебоксарова.

В течение двух дней шла бескомпромиссная борьба за награды престижного традиционного турнира. Всего выступили 156 сильнейших спортсменов из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана. Честь нашей страны защищали 28 команд.

По итогам поединков во всех десяти весовых категориях победу одержали российские спортсмены: Сенер Конуров из Алтайского края, Эмин Сефершаев из ЯНАО, Садых Лалаев из Московской области, Руслан Бичурин из Мордовии, Аслан Висаитов из Санкт-Петербурга, Исмаил Барахоев из Москвы, Рафаэль Юнусов из Севастополя, Милад Алирзаев из Дагестана, Николай Хоменко из Краснодарского края и Марат Кампаров из Москвы.

Тюменец Всеволод Бердник вошел в пятерку сильнейших.

Но и зарубежные спортсмены не остались без медалей. У команды Киргизской Республики две бронзовые медали, на счету Армении также две бронзы, спортсмены из Азербайджана и Казахстана завоевали по одной бронзовой награде.

Эти соревнования являются этапом подготовки к чемпионату мира и Азии. Участники и гости турнира отметили высокий уровень организации соревнований и гостеприимство хозяев.

"Пообщались с Владимиром Васильевичем Чебоксаровым. Он делает большое дело для развития российского молодежного спорта – за много лет через этот турнир прошли целые поколения борцов", - отметил на своей странице в социальной сети губернатор Тюменской области Александр Моор.