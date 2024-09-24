Тюменские школьники посоревнуются в "Артеке" в ГТО

Сборная школьников Тюменской области отправилась на финал Всероссийского фестиваля ГТО, он пройдет в "Артеке" и соберет сотни юношей и девушек из 47 регионов нашей страны.

Тюменскую область на знаковом событии представляют ребята из Тюмени, Тобольска, Заводоуковского округа и Уватского района. Все они – победители и призеры регионального фестиваля ГТО.

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Участников ждет насыщенная соревновательная и образовательная программа, которая продлится с 25 сентября по 15 октября. Состязания стартуют 28 сентября, а 1 октября состоится церемония открытия фестиваля. Спортсмены будут состязаться в двух возрастных категориях: 12-13 лет и 14-15 лет.

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В состав нашей команды вошли и опытные ребята, которые уже выступали на Всероссийских стартах, и целеустремлённые новички. Так, например, во второй раз в "Артек" отправятся Марина Школяр из Уватского района и Егор Вторушин из Тюмени.

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Марина занимается плаванием, имеет 1-й спортивный разряд, член сборной Тюменской области, победительница и призер Всероссийских и областных соревнований, серебряный призер областного фестиваля ВФСК ГТО среди школьников.

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Егор – обладатель синего пояса и 3-го спортивного разряда по дзюдо, призёр городских и областных соревнований, победитель и призер областного фестиваля ВФСК ГТО среди школьников, занимается легкой атлетикой.

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Дебютным Всероссийский финал станет и для Дарины Муравьевой из Тюмени. Дарина занимается легкой атлетикой, двукратная победительница городского фестиваля ГТО среди школьников, серебряный призер областного фестиваля среди школьников, имеет серебряный и золотой знаки отличия.

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В числе дебютантов и Ева Матвеева из Заводоуковского округа. Девушка занимается лыжными гонками, имеет 1-й спортивный разряд, неоднократная победительница областных соревнований по лыжным гонкам и летнему биатлону, победительница окружных фестивалей Заводоуковского ГО, победительница областного фестиваля среди школьников. Имеет три золотых знака отличия комплекса ГТО.

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Впервые на Всероссийский фестиваль отправятся и представители Тобольска: Виктория Живорова, Егор Кузнецов, Иван Брюхачев и Игорь Федоренко.

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Вика занимается плаванием, многократный призер городских соревнований, призер первенства Уватского района, победительница соревнований по плаванию среди девушек XXVII Спартакиады учащихся Тюменской области, победительница областного фестиваля ГТО среди школьников, имеет золотой знак отличия комплекса ГТО.

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Егор занимается плаванием и легкой атлетикой, имеет 2-й спортивный разряд по плаванию, призер городских и областных соревнований по плаванию, призер областного фестиваля ГТО среди школьников.

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Иван тоже пловец, имеет 3-й спортивный разряд, многократный призер городских соревнований по плаванию, победитель городского и областного фестивалей ГТО среди школьников.

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Игорь имеет 3-й спортивный разряд по плаванию, а также занимается спортивной гимнастикой. Призер городских соревнований по плаванию и спортивной гимнастике, призер областного фестиваля ГТО среди школьников.

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Сопроводит ребят на Всероссийский фестиваль тренер команды города Тюмени, учитель физической культуры школы № 56 г. Тюмени Николай Сидоров.