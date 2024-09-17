До старта "Кросса нации" осталось четыре дня!

21 сентября состоится традиционный Всероссийский день бега "Кросс нации", в котором примут участие жители и гости Тюменской области.

В программе спортивного события в Тюмени (мультицентр "Контора пароходства"):

10:15 — распределение участников по стартовым карманам.

11:00 — церемония открытия соревнований.

11:20 — старт забегов.

14:00 — церемония награждения.



Зарегистрироваться на старты можно до 20 сентября включительно в МАУ "ТГМЦ" (ул. 50 лет Октября, 46) с 10:00 до 17:00.

Кроме того, это можно сделать в личном кабинете на "Госуслугах" по ссылке. На портале регистрация откроется на ту дистанцию, под которую подходит ваш возраст.

Проявить себя в "Кроссе нации" смогут также жители Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Тюменского района (п. Боровский) - там тоже пройдут свои забеги в рамках этих всероссийских стартов.