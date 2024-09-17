Тюменцы завоевали медали всероссийских стартов памяти Веричева

Представители Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" завоевали 4 медали всероссийских соревнований в Челябинске.

Воспитанники тренера Андрея Вуколова стали чемпионами в своих весовых категориях. Это Алина Сергеева (в весе до 48 кг) и Роман Донцов (в весе до 90 кг).

Серебряные награды завоевали Любовь Орлова (в весе до 78 кг, тренеры А. Кочетов и М. Дадашев) и Шамсутдин Умаев (в весе до 60 кг, тренеры А. Соснин, И. Чащин и Н. Ожегин).

Всего участниками турнира стали порядка 200 дзюдоистов из 20-ти субъектов страны. Эти старты стали одним из последних этапов отбора на чемпионат России. И спортсмены, занявшие первые места, получили на него путевки.

Всероссийские соревнования традиционно посвящены памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Г.В. Веричева. Григорий Владимирович — советский дзюдоист и рестлер, неоднократный чемпион самых крупных соревнований.