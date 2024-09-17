Оксов завоевал первое золото в двоеборье на первенстве России

Тюменец Дмитрий Оксов завоевал золото в двоеборье на первенстве России по скалолазанию в Воронеже. Для представителей Тюменской области это был первый старт в дисциплине.

По итогам квалификации Дмитрий сумел показать, что достоин победы в финале и не упустил свой шанс. В "боулдеринге" он единственный преодолел две трассы из четырех, набрал 100 баллов и занял первое место. В "лазании на трудность" тюменский атлет уступил лидеру один перехват и стал вторым. Но по суммарному количеству набранных баллов Дмитрий занял первую ступень пьедестала.

Как отмечает тренер Елена Климова, стартам на первенстве предшествовала сложная подготовка. Дмитрий тренировался на Кавказе, затем – в Санкт-Петербурге в составе сборной России, где и заложил основу своей формы. Месяц работы на домашнем скалодроме позволили остаться в форме и выступить в Воронеже максимально удачно.

Для областной столицы это золото стало первой медалью в дисциплине "двоеборье".