Журналистов приглашают на аккредитацию для работы на чемпионате РФ по лыжным гонкам

В Тюмени с 15 по 18 сентября на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" состоится чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллеры). Представителей СМИ необходимо пройти аккредитацию для работы на соревнованиях.

Программа:

15 сентября

10:30 – Лыжероллеры – свободный стиль 15 км – среди женщин.

12:30 – Лыжероллеры – свободный стиль 20 км – среди мужчин.

16 сентября – Лыжероллеры – свободный стиль – спринт.

11:00 – Квалификация.

13:00 – Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.

15:00 – Награждение победителей.

18 сентября

10:30 – Лыжероллеры – классический стиль 15 км – среди женщин.

12:30 – Лыжероллеры – классический стиль 20 км – среди мужчин.

Заявки на официальном бланке организации, заверенные подписью и печатью, нужно выслать на эл. почту: degtyarevna@obl72.ru.