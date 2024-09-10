Журналистов приглашают на аккредитацию для работы на чемпионате РФ по лыжным гонкам

В Тюмени с 15 по 18 сентября на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" состоится чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллеры). Представителей СМИ необходимо пройти аккредитацию для работы на соревнованиях.
Программа:
15 сентября
10:30 – Лыжероллеры – свободный стиль 15 км – среди женщин.
12:30 – Лыжероллеры – свободный стиль 20 км – среди мужчин.
16 сентября – Лыжероллеры – свободный стиль – спринт.
11:00 – Квалификация.
13:00 – Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы.
15:00 – Награждение победителей.
18 сентября
10:30 – Лыжероллеры – классический стиль 15 км – среди женщин.
12:30 – Лыжероллеры – классический стиль 20 км – среди мужчин.
Заявки на официальном бланке организации, заверенные подписью и печатью, нужно выслать на эл. почту: degtyarevna@obl72.ru.
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