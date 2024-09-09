Тюменские колясочники сыграют в баскетбольном турнире памяти Андрея Макеева

Тюменская команда "Шанс" готовится ко всероссийским соревнованиям по баскетболу на колясках. Старты пройдут в Санкт-Петербурге с 11 по 15 сентября.

Традиционный турнир посвящен памяти бронзового призера Олимпийских игр, мастера спорта международного класса, тренера Андрея Макеева.

Сборная Тюменской области встретится с хозяевами площадки "БасКИ – Академия им. В.П. Кондрашина", а также с командами "Фалькон-МБА" из Москвы, "Легион-Югра" из ХМАО-Югры, "Волга" из Ульяновской области и "Крепость" из Смоленска.

Команду "Шанс" представят игроки Алексей Городецкий, Ильшат Сагитов, Илья Пыжов, Валерий Насекин, Владимир Колбин, Руслан Рахматулин, Дмитрий Фукс, Николай Аверьянов, Николай Хлупенков и Андрей Козин. Тренирует баскетболистов Олег Мелехов.

Спортсмены усиленно готовятся к предстоящим состязаниям, отрабатывая тренировочные и игровые моменты на площадке спорткомплекса "Строймаш". К своей победе тюменские баскетболисты на колясках идут уверенно.

В прошлом году сборная нашего региона завоевала бронзу на всероссийских стартах памяти А.Г. Макеева, а Алексей Городецкий стал одним из лучших игроков символической пятерки.