Лучшим по организации занятости работодателям вручили награды в Тюмени

В инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" провели церемонию награждения победителей и призеров областного конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения".

Конкурс стал новой платформой для обмена опытом, лучшими практиками и инновациями в сфере управления персоналом, охраны труда и социальной защиты работников предприятий, отметили на открытии церемонии, руководитель регионального исполнительного комитета Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Ольга Швецова и директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Александр Сидоров:

Конкурс призван стимулировать работодателей к внедрению новых подходов и технологий в свою деятельность, а также к постоянному развитию и совершенствованию.

Всем участникам конкурса вручены сертификаты за участие и памятные подарки от партнеров конкурса – Всероссийской партии "Единая Россия" и сервиса по подбору персонала HeadHunter.

Дипломы победителей и призеров в номинации "Лучший работодатель в Тюменской области по трудоустройству инвалидов" вручены: 1 место – АНО "Центр спортивного, социального и культурного развития "Импульс"; 2 место – НДЧОУ Детский сад "38 попугаев"; 3 место – АНО "Центр комплексного сопровождения инвалидов "Содействие".

В номинации "Лучший работодатель в Тюменской области по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан" дипломы победителей и призеров получили: 1 место – МАУ ДО "Детский оздоровительно-образовательный центр "Березка"; 2 место – МАУ ДО Каскаринская ДШИ "Ритм"; 3 место – МАУ КЦСОН Казанского района.

В дальнейшем конкурс "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" станет традиционным, а его масштабы будут расширяться, охватывая все больше компаний и организаций, стремящихся создать комфортную и доступную среду для работы и профессионального развития для всех граждан.