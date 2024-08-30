На Паралимпийских летних играх в Париже Тюменскую область представит Анна Плотникова

Во Франции стартовали ХVII Паралимпийские летние игры. Участие в них примут 88 российских спортсменов, в том числе два спортсмена-ведущих.

Они выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону и поборются за медали в 156 видах программы.

Среди российских участников – 44 чемпиона и призера Паралимпийских игр, 50 заслуженных мастеров спорта России. В том числе и представительница нашего региона Анна Плотникова. Она успешно прошла отбор и будет представлять Тюменскую область в триатлоне. Сопровождает спортсменку тренер по адаптивному виду спорта Наталья Сушкова.

У Анны внушительный список спортивных достижений. В 2018 году она стала победителем чемпионата мира по спорту лиц с поражением ОДА, а также серебряным призером чемпионата Европы по спорту лиц с поражением ОДА. В 2019 - серебряным призером чемпионата мира и серебряным призером чемпионата Европы по спорту лиц с поражением ОДА.