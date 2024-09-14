Осенью рекомендуют навести порядок на садовом участке

Ветки, ботву, если они здоровые, можно отправить в компост. Для ускорения перегнивания можно добавлять в компостную кучу специальные биопрепараты. Больные растительные остатки можно либо тоже пустить на компост, но предварительно обработав биофунгицидными препаратами, либо отправить в бочку с водой, все перебродит, от инфекции не остается никакого следа, и полученную жижу можно потом вносить под плодовые деревья и кустарники. Так же растительные остатки можно, обработав триходермой закладывать в траншеи на глубину в 40 сантиметров и присыпать почвой, и болезнетворные микроорганизмы погибнут.

Далее необходимо обязательно собирать и утилизировать упавшие яблоки, груши, все то, что с плодовой гнилью. Их можно закладывать в траншеи и посадочные ямы для ягодных кустарников. В первую очередь очень хорошо яблоки подойдут для малины и для смородины.

"Нужна обработка участка от сорняков. Многие огородники бояться использовать гербициды направленного действия. Однако если подойти к вопросу с умом, то ничего страшного в таких препаратах нет. Гербициды уничтожают только сорняки, которые не только подавляют рост культурных растений, но и забирают из почвы азот, калий, фосфор и другие питательные вещества. Любое средство, которое будет применяться на участке строго по инструкции, не принесет вреда", - говорит агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Шарыгина Нурания.

Участки, которые освобождены от сорняков, можно засеять сидератами, это обеззаразит почву, взрыхлить ее и станет потом дополнительным питанием для растений.

Приходит время для пересадки пионов, ирисов, флоксов и многих других многолетников. Дело в том, что физиология этих растений как раз настроена таким образом, что сейчас они уходят в состояние покоя, хотя на них еще могут быть листья без признаков увядания.

В сентябре необходимо провести подкорму плодовых деревьев и кустарников, а также многолетников, сообщает АиФ-Тюмень.