Тюменцы стали чаще покупать жилье за наличку

В 2 раза чаще стали покупать жилье за наличный расчет в Тюменской области. В сентябре - за наличные средства. Это адаптация участников рынка недвижимости к его новым условиям, сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель дополнительного офиса агентства "СОВА Недвижимость" Максим Емельянов.

"До июля люди пытались успеть в последний вагон – купить жилье по льготной ставке новостройки, загородную недвижимость. А в начале июля наступило большое затишье- просадка в два раза. Покупатели находились в ожидании – что будет дальше. Ждали, что возможно появится какая-то новая программа. Через две-три недели было объявлено о продолжении семейной ипотеке, в рамках которой жилье можно будет приобрести в пределах шести процентов. Рынок опять активизировался, но люди не торопятся покупать: многие выбрали тактику посидеть пока на вкладах, потому что банки дают хороший процент", – обозначил эксперт.

По его словам, рынок становится активным за счет снижения цен на вторичку. По новостройкам тоже наметилось движение за счет того, что покупатели адаптировались к новым условиям и понимают, больших изменений не будет. Есть предложения, акции и программы по рассрочке, субсидированию процентной ставке у застройщиков. Многие девелоперы предлагают ставки в районе двух-трех процентов. Также действуют подарки, скидки на паркинги.

"Тюмень – уникальный город, который постоянно развивается. Люди выбирают, и будут выбирать его для жизни. В регионе много семей, а за счет программы семейной ипотеки, материнского капитала они могут улучшить свои жилищные условия", - поделился руководитель.

По его оценке, рынок вернется к былой активности к ноябрю-декабрю. Единственным сегментом, где не произошло кардинальных изменений осталось приобретение и продажа земельных участков, сообщает Тюменская линия.