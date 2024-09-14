Об особенностях детской мигрени рассказала врач

Советы родителям, столкнувшимся с мигренями у детей, дала врач-невролог тюменского Областного лечебно-реабилитационного центра Надежда Омельченко.

Недавно на прием к ней обратилась мама с семилетним ребенком, испытывающим частую головную боль. "У меня болят глаза, а потом вся голова", - объяснял сын. А мама добавила, что у него отсутствует аппетит, а при возникновении приступа ребенок, чаще всего старается лечь и укрыться с головой одеялом… Опытный врач после осмотра поставила диагноз: мигрень без ауры.

Мигрень-это хроническое заболевание нервной системы, которое встречается у 7,7% детей, может возникать и в возрасте до 3-х лет. Мигрень – самая частая причина головной боли у детей и подростков, но диагностировать ее очень сложно. Особенно у детей младшего возраста, которые не могут толком описать симптомы. Для этого врачу приходится прибегать к помощи смайликов, рисунков локализации боли "арт-диагностика мигрени", а также к тщательному опросу родителей.

"Очень важны в лечении мигрени у детей меры по модификации привычного образа жизни, - рассказала Надежда Омельченко. - Нужно понять, что в окружающей ребенка обстановке "запускает" приступ и постараться исключить эти факторы из его жизни. В том числе, соблюдать гигиену сна, изменить, если нужно диету - приступ могут спровоцировать шоколад, сыры, острые приправы, фастфуд, консерванты и красители в продуктах и напитках".

Родителям необходимо контролировать физические нагрузки и тренировки ребенка в спортивных секциях. Современные препараты значительно уменьшают частоту и силу приступов мигрени, но принимать их нужно только под наблюдением лечащего врача.

"Комплексный подход лечения мигрени позволяет повысить его эффективность, сообщает

Инна Гультяева, пресс-секретарь "Областного лечебно-реабилитационного центра" (г. Тюмень).