Как вырастить арбузы и дыни на даче

Арбузы и дыни можно выращивать и в погодных условиях Западной Сибири. Одна из многоопытных местных садоводов Светлана Браницкая поделилась советами по выращиванию арбузов и дынь на дачном участке в садовом обществе "Виктория" в районе Верхнего бора.

Светлана выращивает арбузы и дыни из семян. В этом году садовод посадила семена дома в стаканчике в начале мая, а в конце мая пересадила в теплицу. Несмотря на то, что арбузная мякоть содержит огромное количество воды, поливать их следует редко.

В этом году Светлана выбрала сорт арбуза "Огонек" и сорт дыни "Колхозница", которые прекрасно себя чувствуют в тепличных сибирских условиях. Каждый год женщина старается пробовать садить разные сорта, чтобы приобрести опыт и сделать для себя выводы. Но каждый год арбузы и дыни в теплице вырастают сладкими и вкусными.

Когда арбузы набирают вес, дачница помещает их в сетку и крепит в рядах теплицы. Когда хвостик у арбуза становится сухим, это значит, что ягода созрела и ее можно кушать. На каждом пакете обычно указан срок созревания семян. Например, ранние сорта арбузов или дынь могут созреть за 45 дней.

– Раньше пробовала выращивать арбузы и дыни на навозной гряде, накрывали их сверху пленкой, их было много и они росли, – вспоминает Светлана. – Самое главное, чтобы им было тепло. Целое лето они росли на навозе, а в сентябре собирала урожай.

В этом году Светлана расширила теплицу и следующим летом планирует посадить несколько разных сортов арбузов и дынь, которые успевают созревать в Сибири, сообщает Тюменская область сегодня.