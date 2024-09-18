В Тюменской области за 8 месяцев введено 1,7 млн "квадратов" жилья

За восемь месяцев в регионах Уральского федерального округа введено 6,2 млн кв. м жилья, 1,7 миллиона из них - в Тюменской области.

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев в соответствии с поручением главы государства держит на контроле вопросы жилищного строительства. По его словам, уральские регионы на протяжении всего года сохраняют высокий темп строительства жилья:

Ежемесячные объёмы ввода жилья превышают прошлогодние. Есть все основания полагать, что текущий год будет закончен с высокими показателями.

По данным Росстата, в январе-августе 2024 года в Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию более 6,2 млн квадратных метров жилья – это на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом в 2023 году в УрФО был обеспечен рекордный уровень ввода жилья: свыше 9,4 млн кв. м, что на 11,5% больше, чем в 2022 году.