Моор: Тюменская область в 2024 году побьет рекорд по вводу жилья

Тюменская область традиционно входит в число лидеров по объемам жилищного строительства среди регионов России. В 2023 году было введено в эксплуатацию 2,486 млн квадратных метров жилья, и это был абсолютный рекорд за всю историю региона. При этом ввод жилья в расчете на душу населения превысил 1,5 квадратных метра на человека, что позволило занять второе место по стране, напомнил Александр Моор.

"В 2024 году мы тоже видим – высокие темпы ввода жилья сохранены. На 1 ноября введено более 2 миллионов квадратных метров жилья, что на 10 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Очевидно, что показатели прошлого года будут превышены и 2024 год будет рекордным", – сказал Александр Моор, выступая на на пленарном заседании Тюменского градостроительного форума "Стратегия развития строительной отрасли: перспективы сотрудничества".

По данным правительства Тюменской области, на сегодня строительный комплекс обеспечивает шесть процентов валового регионального продукта и является одним из драйверов экономического развития. В крупных компаниях строительной отрасли в Тюменской области трудятся 38 тысяч человек, а с учетом предприятий малого и среднего бизнеса эта цифра еще больше.

Для развития строительной отрасли правительство Тюменской области использует все доступные инструменты: КРТ, инфраструктурное меню, возможности федеральных программ, в том числе по благоустройству территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "У нас в регионе сложился конструктивный диалог между всеми участниками строительного рынка. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности", – подчеркнул Александр Моор.