Новый памп-трек открыли в Сорокинском районе

В селе Большое Сорокино открылась еще одна площадка для спортивных активностей. Недалеко от спортивного центра "Сибирь" (Ленина, 59) для любителей велофристайла установили современный памп-трек, который сразу привлек внимание детей и подростков. Юные жители и гости села уже тренируются и оттачивают свои навыки езды, а также выполняют трюки на велосипедах и самокатах.

- Торжественное открытие новой площадки было приурочено прошедшему Дню физкультурника, а также 100-летию нашего района. Ежегодно при участии администрации муниципалитета мы стараемся оборудовать хотя бы одну дворовую площадку, особое внимание уделяем отдаленным от центра села улицам. Инициативу в этом важном деле проявляют местные индивидуальные предприниматели, а также сами жители, - рассказал директор спортивной школы "Сибирь" Дмитрий Беллер.

Юные сорокинцы по достоинству оценили новый памп-трек. По словам Дмитрия Сергеевича, площадка подходит для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Ребята с радостью говорят: "У нас теперь как в городе!"

Недавно возведенная модульная конструкция предназначена для катания на небольших велосипедах, самокатах или роликовых коньках. Она состоит из 39 модулей, имеющих форму полуволн, соединенных блоками, образующими плавные повороты. Общая длина траектории трассы – 46 метров.

- Преимуществом трека является то, что трасса не скользкая. Ребята могут отрабатывать элементы и просто кататься, не боясь упасть. Кроме того, за безопасностью следят инструкторы-методисты. Одновременно на площадке комфортно катаются до шести ребят, - делится Дмитрий Беллер.

В ближайших планах местной спортивной школы – провести на новой площадке соревнования среди младших школьников.