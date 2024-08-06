Тюменские активисты ГТО широко отметят День физкультурника

В День физкультурника в муниципальных образованиях Тюменской области пройдут сотни соревнований, турниров и других активностей, в том числе в рамках Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне".

В Абатском районе 9 августа самых юных физкультурников соберет фестиваль ГТО среди летних лагерей с дневным пребыванием. С 7 по 9 августа в Ишиме пройдут Дни ГТО, где выполнить нормативы Всероссийского комплекса смогут и школьники, и взрослые.

А непосредственно в День физкультурника, 10 августа, праздничные активности пройдут одновременно в Исетском, Армизонском, Вагайском, Сладковском, Юргинском районах, а также в Тобольске и Тюмени.

В Исетском районе попробуют выявить рекордсменов по видам испытаний комплекса ГТО в конкурсе "Выполни на рекорд". В Армизонском районе на стадионе "Юность" пройдет командная "Гонка ГТО" для подростков и взрослых. А в Вагайском районе в рамках фестиваля семейного туризма "Вагайские просторы" пройдет спортивная эстафета, посвященная сразу нескольким знаковым событиям 80-летию Тюменской области, 10-летию ВФСК ГТО и Году семьи в России. В Юргинском районе в выполнении нормативов ГТО посоревнуются участники 30-х районных летних сельских спортивных игр.

В Тобольске в этот день на стадионе "Тобол" для всех желающих будет работать площадка ГТО, где можно будет выполнить сразу несколько нормативов. Аналогичная площадка развернется и на площади 400-летия города Тюмени. При этом участники, выполнившие нормативы, смогут принять участие в розыгрыше полезных призов от федерации многоборья ГТО Тюменской области. А в рамках открытия праздничной площадки состоится торжественное награждение команд – призеров и победителей городского летнего фестиваля ВФСК ГТО.