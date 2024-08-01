Триатлон в формате ультра дистанций впервые проведут в Тюменской области

В деревне Черная речка Тюменского района со 2 по 4 августа состоится фестиваль ULTRA TRIATHLONIK 515. Это мероприятие, в котором профессиональным атлетам предстоит показать свои силы в беге, велогонке и плавании на общую дистанцию 515 километров.

Трехдневное испытание пройдет на базе природного парка "Юрибей" (Центральный проезд) с 6:00. Заявки на участие подали 20 сильнейших спортсменов в возрасте от 16 лет из Тюмени и Тобольска.

В первый день участникам предстоит проплыть 10 километров и посоревноваться в велосипедной гонке на дистанции 167 километров. Второй день определит лучших в велогонке на дистанции 250 километров. А в финальный день спортсмены пробегут 88 километров.

"Мы впервые проводим такой ультрамарафон на длинные дистанции. Мероприятие пройдет интересно не только для спортсменов и болельщиков. Мы приглашаем всех желающих на детские забеги и велогонки. Участвовать в них смогут даже самые юные атлеты - от двух-трех лет. Старт - в парке "Юрибей" в воскресенье, 4 августа, в 11:00. На этих состязаниях мы ожидаем порядка 200 спортсменов из Тюменской, Курганской, Свердловской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО", - поделился президент федерации триатлона Тюменской области Никита Кугаевский.

Зарегистрироваться на участие в детских забегах можно по ссылке до 4 августа.