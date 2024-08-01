В спартакиаде тюменских оздоровительных лагерей и центров победил "Остров детства"

Межлагерная спартакиада – это традиционное ежегодное спортивное мероприятие Ассоциации "Мы вместе", которое ежегодно проходит в оздоровительно-образовательном центре "Ребячья республика". В этом году спартакиада была приурочена к 80-летию Тюменской области.

Спартакиада прошла для спортсменов старшей возрастной группы с целью развития и популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков Тюменской области. Участниками стали команды из загородных лагерей и центров: "Алые паруса", "Энергетик", "Витязь", "Серебряный бор", "Ребячья республика", "Остров детства", лагерь имени Ю.А. Гагарина.

Всего 244 участника и более 300 болельщиков собрались в Областном центре "Ребячья республика", чтобы стать частью события и определить победителей. Этот день был насыщен яркими событиями, эмоциями, дружбой, новыми счастливыми знакомствами, встречами и стремлением занять лидирующие позиции, чтобы принести победу своему лагерю.

В этом году сборные команды загородных оздоровительных лагерей Тюменской области приняли участие в соревнованиях в следующих видах спорта: летний биатлон, мини-футбол, ринго, мини-лапта.

Церемонию награждения провели члены президиума во главе с президентом Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Ларисой Шиловой. В начале мероприятия все команды получили дипломы участников. Далее победителям и призёрам были вручены дипломы, медали и кубки.

В общем командном зачёте следующие результаты: 3 место — "Серебряный бор", 2 место — "Ребячья республика",1 место — "Остров детства"

Учредителями и организаторами соревнований выступали департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области; Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе"; Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий; Областной детский оздоровительно-образовательный центр "Ребячья республика".