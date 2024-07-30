Тюменец завоевал три медали на всероссийских соревнованиях в Самаре

В соревнованиях по спортивному метанию ножа участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, Тюменскую область и Уральский федеральный округ на них представлял ветеран СВО Олег Мулгачев.

В Тюмень Олег привез награды по всем трём дистанциям: золото с дистанции в 4 метра и серебро с дистанций в 3 и 5 метров.

"Благодарен за то, что людям с инвалидностью дают возможность проявить себя. Да, мы уже показали себя на СВО, но жизнь продолжается", - отметил Олег.

Сейчас молодой человек пробует себя в разных видах спорта: теннисе на колясках, плавании, дайвинге, стрельбе из спортивного лука. Также планирует освоить следж-хоккей – когда спортсмены играют на санях.

Привлечением ветеранов СВО к спорту в Тюменской области активно занимается региональный фонд "Защитники Отечества". Скоро представители фонда будут формировать сборные по разным видам спорта для участия в следующих соревнованиях.