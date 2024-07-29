Атлеты на фестивале МОРЕmore в Тюмени установили спортивный рекорд

Спортсменки-чирлидеры выполнили 72 захода в дисциплине "групповой стант" – это новый рекорд юбилейного фестиваля МОРЕmore, который проходил 27 июля в Тюмени. Для определения победителей судьи просили атлеток выполнять разные элементы в формате "игры на выбывание". Команды-лидеры выполнили максимальное количество элементов – 72, символично совпадающее с автомобильным кодом тюменского региона.

Еще один рекорд установлен в тамблинг-дисциплине – спортсмен-акробат Артём Усачёв прыгнул подряд 99 сальто. Именно он и стал победителем в этой номинации Flip monster. Всего на фестивале MOРEморе соревнования проходили по трем дисциплинам – чирлидинг, тамблинг и батутный фристайл.

"Я выступала в двух дисциплинах – партнерский стант и групповой стант – практически без перерыва. И получила огромное удовольствие от той атмосферы, которая там была! На фестивале собрались одни из лучших чирлидеров России, все друг друга поддерживали, помогали, очень достойно выступали! У меня самые яркие эмоции! В конце даже не верилось, что фестиваль закончился – было и радостно от результатов, и грустно, что это финал", – рассказала спортсменка из Тюмени Валерия Корнеева.

"На фестиваль МОРЕmore традиционно приезжают спортсмены из разных регионов страны не только за победой, но и за атмосферой. И это событие – еще одно подтверждение. Те, кто были раньше, вновь и вновь возвращаются в Тюмень и зовут с собой новых спортсменов. Для нас этот юбилейный фестиваль еще раз подтвердил, что мы с чирлидингом – на верном пути", – отметил президент федерации чир спорта Тюменской области, член Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Александр Шмонин.

Он напомнил, что одна из задач МОРЕmore – вывести чирлидинг из зала и провести его под открытым небом, чтобы зрители увидели красоту этого вида спорта, узнали о нем больше, и поняли, что это – не про "девочек с помпонами", а про атлетов с серьезной физической подготовкой. Погодные условия повлияли на тайминг мероприятия, но только добавили участникам настроения и драйва.

В этом году фестиваль объединил спортсменов из Красноярска, Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Чебоксар, Новосибирска, Находки, Санкт-Петербурга и Астаны (Казахстан). Призовой фонд составил 200 тысяч рублей. Кроме того, МОРЕmore проходит не в стандартных правилах этого спорта – организаторы и судьи каждый год придумывают новые правила, чтобы участникам было интереснее приезжать и соревноваться.

Фестиваль МОРЕmore прошел в Тюмени в рамках программы уличной культуры и экшн-спорта "Уличная Классика". "Уличная Классика", проект от Росмолодёжь – это комплексная программа взаимодействия с молодежью через уличную культуру и современные виды спорта. Это среда для самореализации миллионов яркой активной молодежи в спорте, искусстве, моде, медиа, предпринимательстве, производстве, строительстве, образовании и общественной деятельности.

Ольга Панова