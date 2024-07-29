На "Уличной классике" в Тюмени впервые провели контесты по самокатному спорту, BMX, скейтбордингу и роликам

Впервые в Тюмени на фестивале экстремальных видов спорта "Уличная классика" прошли контесты по самокатному спорту, BMX, скейтбордингу и роликам агрессив. Ранее по этим дисциплинам проводились только показательные выступления спортсменов без соревновательной части.

Победу в направлении high air по BMX одержал Артём Терентьев. Константин Мазур и Вадим Каранкевич разделили BMX-победу в направлении best trick контест. "Конечно, я рад, что достиг такого результата. Победу помогли принести трюки, где я выполнил одновременно сальто назад и вращение руля на 360 градусов. Еще в одном трюке совместил сальто назад с вращением рамы. Достаточно чисто откатал, судьям понравилось. Результат стал подарком на день рождения", – поделился Вадим Каранкевич.

Впервые на фестивале зрители увидели направления брейкинг, хип-хоп, в которых приняли участие тюменские и приглашённые спортсмены. "Из-за дождя нам пришлось сместить тайминг события – важно было предоставить спортсменам сухое покрытие: это вопрос безопасности. Было приятно, что и атлеты, и зрители поддерживали друг друга и не расходились, ожидая старта. В результате погода наладилась, райдеры выступили достойно, а ту поддержку, которую мы почувствовали от зрителей и болельщиков, не передать словами", – поделился организатор "Уличной классики" Дмитрий Вишняков.

Еще одним новшеством фестиваля стали фигуры скейтпарка, на которых выступали райдеры – конструкции такого типа изготовлены впервые и специально для Дня города. Высота рампы была такой, что и профессионалы могли реализовать себя и показать сложные трюки, и непрофессионалам было комфортно кататься.

Фестиваль "Уличная Классика" состоялся в Тюмени в День города, 27 июля. Событие включало состязания райдеров и атлетов по таким дисциплинам, как скалолазание, BMX, скейтбординг, кикскутер, ролики агрессив, чирлидинг, тамблинг и батутный фристайл, RC-дрифт, брейкинг и хип-хоп.

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