В Тюмени разыграли награды очередного этапа по автоспорту

В Тюмени прошел третий этап регионального чемпионата по автомобильному спорту в дисциплине "Ралли-спринт". Участниками гонок стали более 30 спортсменов из Тюмени, Уватского и Тюменского района. По традиции гостями соревнований стали пилоты из Екатеринбурга, Перми и Кургана. Они выступали вне зачета.

В ходе испытаний автомобилисты на время преодолели кольцевую трассу, проходя различные повороты. По итогам турнира все призовые места на счету у тюменцев.

В дисциплине "Ралли-спринт Свободный" лидировал в заездах Ярослав Евсеев. Вторым стал Антон Ращупкин. Замкнул тройку призеров - Денис Казаков.

В дисциплине "Ралли-спринт 2000" победил Сергей Диогенов. На второй строчке турнирной таблицы расположился Михаил Кайминов. На третьей - Юрий Симанов.

В дисциплине "Ралли-спринт 1600" победу одержал Захар Зуев. Серебряным призером стала Светлана Кропотова. Бронзу завоевал Александр Овчинников.

В дисциплине "Ралли-спринт 1400" лидировал Юрий Симанов. На втором месте расположился Лев Баглаев. На третьем - Максим Овечкин.

Кроме того, девушки выступили в отдельной дисциплине вне зачета - "Автоледи". Лучший результат показала Светлана Кропотова. Второй стала Асия Сайтова. Замкнула тройку призеров Наталья Маловецкая.

"Хочу отметить тюменку Светлану Кропотову. Девушке всего 18 лет, совсем недавно она получила водительские права и впервые приняла участие в чемпионате. Но уже показала достойные результаты - посоревновалась с мужчинами и лидировала среди женщин!" - поделился председатель организационного комитета чемпионата Илья Соколов.

Четвертый этап состоится 10 августа на автодроме ВОА, который находится на выезде из Тюмени.