Тюменские сельские спорторганизации смогут побороться за награды всероссийского проекта

В России стартовал новый сезон проекта "Спорт на селе", организатором которого является Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи" (РССМ).

Цель проекта- развитие спорта и популяризации здорового образа жизни на сельских территориях. В его рамках проходит конкурс для сельских физкультурно-спортивных организаций, где 50 победителей смогут выиграть наборы спортинвентаря и сувенирную продукцию РССМ для реализации более тысячи бесплатных спортивно-массовых мероприятий на 20 тысяч человек.

Принять участие могут НКО с образованием юридического лица или объединение физических лиц, которое осуществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта для сельского населения.

Конкурсный отбор проводится в два этапа: до 20 августа – приём заявок на участие в конкурсном отборе через страницу проекта на сайте РССМ; до 2 сентября – оценка заявок и определение победителей конкурсного отбора. Подать заявку и узнать более подробную информацию можно на сайте молодёжьсела.рф

ИДанная инициатива реализуется Союзом с 2021 года. За это время удалось добиться значительных результатов – было охвачено 60 субъектов, поддержано 119 сельских физкультурно-спортивных организаций, 51 563 сельских жителя вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом, проведено более 2 500 бесплатных спортивно-массовых мероприятий.

В 2023 году войти в число лучших удалось представителю села Большое Сорокино, директору спортшколы "Сибирь" Дмитрию Беллеру.

Фото: сайт молодёжьсела.рф/