Главный судья "Суперниндзи" Станислав Кокорин приедет в Тюмень на "Уличную классику"

Заслуженный мастер спорта по скалолазанию, троекратный обладатель Кубка мира, главный судья проекта "Суперниндзя" на СТС Станислав Кокорин 27 июля на фестивале "Уличная классика" в Тюмени будет курировать новый формат по скалолазанию в дисциплине "лазание на скорость". Детали состязания пока неизвестны, но, по словам организаторов, оно будет зрелищным и динамичным.

"Скалолазание – это отличный вид спорта. Он развивает выносливость, помогает гармонично развивать все мышцы тела и учит смелости. Рекомендую тюменцам пробовать себя в этом, совершенствоваться и добиваться успехов. А при желании ещё и становиться участником "Суперниндзя" на СТС", – рассказал Станислав Кокорин.

Кроме титулованного скалолаза на площадке "Уличной Классики" будут другие именитые спортсмены. Среди них – Константин Андреев, многократный чемпион России по BMX, член сборной России на олимпиаде в Токио, победитель этапов чемпионата мира Fise, Simple Summer Session, Кирилл Кочетков, многократный победитель кубков и чемпионатов России по катанию на роликах (стиль агрессив), призер мировых соревнований China Game, проходящих в Китае, Арсений Любишкин, победитель и призер чемпионатов России по BMX, четырехкратный чемпион первенства России по BMX, Анар Алиев, двукратный чемпион первенства России, чемпион спартакиады молодежи, спортсмен сборной России по BMX, и другие.

"Будут показательные выступления. Я покажу зрителям свою фирменную 720 барспин – это когда атлет вместе с велосипедом крутится на 720 градусов и крутит руль на 360 градусов. Также продемонстрирую разные виды сальто и многочисленное вращение рамы и руля велосипеда", – подлился планами Анар.

Фестиваль "Уличная Классика" стартует в День города с 11:00 на тюменской набережной. Здесь пройдут состязания райдеров и атлетов по таким дисциплинам, как скалолазание, BMX, скейтбординг, кикскутер, ролики агрессив, чирлидинг, тамблинг и батутный фристайл. Также запланированы соревнования по RC-дрифту, брейкингу и хип-хопу.

"Уличная Классика", проект от Росмолодёжь – это комплексная программа взаимодействия с молодежью через уличную культуру и современные виды спорта. Это среда для самореализации миллионов яркой активной молодежи в спорте, искусстве, моде, медиа, предпринимательстве, производстве, строительстве, образовании и общественной деятельности.