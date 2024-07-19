Спортсмены из семи регионов посоревнуются в рыболовном спорте в Тюменской области

С 19 до 21 июля в деревне Мотуши Ярковского района пройдут всероссийские соревнования "Кубок Западной Сибири" по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой". В первый день участников ожидает официальная тренировка и торжественное открытие состязаний в 18:00, а уже 20 июля в 10:30 спортсмены приступят к борьбе за звание сильнейших.

К состязаниям на Туре приступят более 50 участников в составе 18 команд из Тюменской, Омской, Свердловской, Курганской областей, Алтайского края, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Охотничьи состязания пройдут в два тура. Победители и призеры будут определены по сумме мест за оба этапа в личном и командном зачетах.

По словам председателя правления федерации рыболовного спорта Тюменской области Игоря Савиных, в этом году участникам придется нелегко – из-за паводка даже тюменские спортсмены не смогут использовать собственные наработки, поэтому все будут соревноваться в равных условиях.

- Данный Кубок традиционно проходит в три этапа – рыболовы уже посоревновались в ловле спиннингом с берега в Омской области, сейчас посоревнуются в Тюменской области в ловле донной удочкой, а в середине августа испытают себя в ловле спиннингом с лодок в ХМАО. В свое время именно наша региональная федерация рыболовного спорта запустила эти соревнования с целью дать возможность спортсменам получить звание мастера спорта. Для этого им необходимо одержать победу в двух Кубках в течение трех лет, - отметил Игорь Савиных.