Соревнования "Оранжевый мяч" пройдут в Тюменском районе

В День физкультурника, 10 августа , в 40 субъектах Российской Федерации состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч". По традиции к спортивному событию присоединится и Тюменский район: баскетбольные баталии пройдут на стадионе села Червишево.

Спортсменов и любителей баскетбола ждут захватывающие игры. Команды сформируют в нескольких возрастных категориях: юноши и девушки до 14, до 16 и до 18 лет, а также мужчины и женщины старше 19 лет. Призеров ждут кубки, медали и дипломы.

Для юных спортсменов, воспитанников Червишевского детского сада "Сибирячок", на спортивной площадке пройдут веселые старты с элементами игры в баскетбол, в конце которых каждый маленький участник будет награжден медалью и сладким призом.

Торжественное открытие и начало соревнований запланированы на 11.00.

Ежегодно в Тюменском районе в соревнованиях принимают участие порядка двухсот человек. Как признаются участники "Оранжевого мяча", на соревнованиях они не только совершенствуют мастерство владения баскетбольным мячом, но и каждый раз вновь влюбляются в этот вид спорта, который по праву считается одним из лучших среди игр с мячом.