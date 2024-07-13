Стало известно расписание игр ФК "Тюмень" в новом сезоне Мелбет-Первой лиги

Новый сезон для ФК "Тюмень" в Мелбет-Первой лиге стартует на выезде, в Нижнекамске, где 14 июля предстоит встреча с местным "Нефтехимиком".

В прошлом сезоне лиги "Тюмень" финишировала на девятом месте в турнирной таблице в 48 набранными очками. Предстоящий соперник — на 11-й строке по итогам сезона с 42 очками.

Первый домашний матч "Тюмень" проведет 21 июля с "Аланией" из Владикавказа. В прошлом сезоне соперники встречались на стадионе "Геолог" 19 марта, хозяева пропустили единственный мяч за игру на 90-й минуте. Хотя на выезде, в прошлом сентябре, разошлись со счетом 1:1.

Третий матч в июле состоится также на выезде, в Ярославле, с "Шинником".

"Прошлый сезон показал, что в первой лиге можно обыгрывать любого соперника. В предстоящем сезоне нужно сыграть достойно. Особенно в домашних матчах. Чтобы наши болельщики приходили на стадион и получали удовольствие. Нужно как минимум быть не ниже чем в прошлом первенстве", - дал установку команде директор клуба Александр Попов.

В новом сезоне главным тренером "Тюмени" остается Игорь Меньщиков. Капитан Александр Коротаев стал первым, кто продлил трудовое соглашение с нашей командой. При этом лучший бомбардир Илья Порохов будет выступать за "Химки": чемпион-2023 перешел в Российскую премьер-лигу.

В предстоящем сезоне "Тюмень" будет играть по воскресеньям. Продолжительность турнира увеличится. 21-й, последний в 2024 году, тур запланирован на 30 ноября - 1 декабря. После зимнего перерыва игры возобновятся 1-2 марта, сообщает Вслух.ру.