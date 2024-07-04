Команда ТИУ в топ-10 Всероссийского студфестиваля ГТО

В Волгограде завершился финал V Фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. Наш регион на соревнованиях в третий раз успешно представила команда Тюменского индустриального университета.

Всероссийский студенческий турнир ГТО собрал более 400 участников в возрасте от 18 до 24 лет в составе 50-ти команд. За Тюменскую область выступили Савелий Белоногов, Данил Бахтин, Максим Галкин, Глеб Власов, Дарья Кожевникова, Елена Токманцева, Валерия Комова и Виктория Парыгина.

После нескольких дней соревнований наши студенты показали достойные результаты. В личном первенстве Виктория Парыгина стара серебряным призёром среди женщин 20-24 года. Данил Бахтин и Максим Галкин вошли в 10-ку сильнейших среди мужчин 18-19 лет и 20-24 года. В эстафете ГТО команда ТИУ заняла 5-е место, в итоговом общем зачёте фестиваля – 6-е место.

"В этом году команда была настроена набрать больше очков, чем в прошлом в Ханты-Мансийске. Этот пункт плана мы смогли реализовать, улучшив свой результат на 72 очка, и остались в топ-10 лучших команд нашей страны. Причем, в этой 10-ке ТИУ – единственный университет, в составе которого нет профильного физкультурного института. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Виктория Парыгина. Она обновила личные рекорды по 7-ми видам испытаний. Достаточно высокие результаты в своих возрастных группах показали еще два наших студента: Максим Галкин занял 6 место, Данил Бахтин стал 8-м. В целом, мы довольны достигнутыми результатами и рады, что смогли достойно представить наш регион и университет на всероссийском старте", - поделилась представитель команды, старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта ТИУ Екатерина Дзоциева.