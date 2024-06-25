Теннисисты закрыли соревновательный сезон кубком губернатора

Тюмени состоялся Всероссийский турнир по настольному теннису "Будущее России" на Кубок Губернатора Тюменской области. Участие в нем приняли более 270 юношей и девушек из 11-ти муниципалитетов нашей области и 10-ти регионов страны. Они выступили в трех возрастных категориях в личном зачете.

Среди ребят до 16 лет победителями стали тюменцы Павел Пушкарев и Яна Назаренко. На второй строчке турнирной таблицы расположились представители Верхней Пышмы Свердловской области - Алина Даниленкова и Владимир Бураков. Замкнули тройку призеров Алина Латыпова из Тюмени и Артем Дронов из Челябинска.

Среди юношей и девушек до 14 лет золото взяли Снежана Грачева из Тюмени и Александр Черников из Ростовской области. Серебряные награды завоевали Анна Рылова из Екатеринбурга и Арсений Яковлев из Челябинска. Бронзовыми призерами стали спортсмены из Верхней Пышмы - Мария Гилязетдинова и Михаил Юрин.

Среди юных спортсменов до 12 лет лидировали Артем Алимпиев из Тюмени и Варвара Бабина из Екатеринбурга. Вторыми стали Диана Мазмаева из Нового Уренгоя и Марк Осипов из Екатеринбурга. Замкнули тройку призеров Елизавета Рыжкова из Верхней Пышмы и Всеволод Буравцов из Магнитогорска.

Напомним, что соревнования "Будущее России" у нас проходят во второй год. В этот раз участников стало значительно больше. В прошлом году их было более 120.

По словам президента федерации настольного тенниса Тюменской области Георгия Михайлова, в скором времени будет составлен список сборной команды региона для участия в следующих стартах, а пока дети отправляются на каникулы. Сборы у них начнутся только в августе.