В Тюмени определят самую спортивную дворовую команду 55+

Тюменский фонд "Старшее поколение" объявляет о старте приема заявок на Первую областную спартакиаду дворовых команд 55+. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

В рамках проекта "Бабушкин Воркаут" 26 июня в 10.00 на спортивной площадке Центра развития творчества детей и юношества "Контакт" (50 лет ВЛКСМ, 91) пройдет спартакиада, в которой примут участие десять команд в возрасте 55+.

Социально значимое спортивное мероприятие соберет 70 лидеров "серебряного" добровольческого движения в области спорта Тюменской области, а также активных жителей в возрасте от 55 лет и старше.

Событие будет организовано в виде квеста с множеством площадок и станций, на которых участники будут соревноваться в выполнении заданий на время, скорость и ловкость. По итогам будет выявлен двор, где живут самые спортивные горожане 55+.

Для участия необходимо собрать группу из пяти человек и оставить заявку по телефонам: +7 (3452) 30-39-59, 51-77-05 или по электронной почте: adgir-press@obl72.ru до 24 июня.

Быть в курсе мероприятий от "серебряных" волонтеров и получить более подробную информацию можно на областном интернет-портале "Старшее поколение" или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" в "ВКонтакте".