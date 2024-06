Тюменские спортсмены успешно выступили в IRONSTAR

Фото - департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

15 и 16 июня в Тюмени проходил самый масштабный спортивный фестиваль по триатлону IRONSTAR, он собрал две тысячи спортсменов из более 50 регионов РФ.

В числе участников было более 800 представителей Тюменской области, среди них победителями и призерами стали: Вячеслав Скрябин (OLYMPIC. Индивидуальная гонка, мужчины 30-34, 1 место); Игорь Завьялов (OLYMPIC. Индивидуальная гонка, мужчины 60-64, 1 место), (SWIMSTAR ONE MILE, мужчины 60+, 1 место); Татьяна Чумаченко (OLYMPIC. Индивидуальная гонка, женщины 45-49, 1 место); Юлия Михайлова (OLYMPIC. Индивидуальная гонка, женщины 45-49, 3 место); Ульяна Антонова (IRONLADY, женщины 14-19 лет, 2 место); Полина Бесчерова (IRONLADY, женщины 14-19 лет, 3 место); Александра Венедиктовна (IRONLADY, женщины 30-39 лет, 3 место); Марина Бондарь (IRONLADY, женщины 40-49 лет, 3 место); Наталья Проскурякова (IRONLADY, женщины 50-59 лет, 2 место); Лариса Мокроусова (IRONLADY, женщины 50-59 лет, 3 место); Павел Москвин (113. Индивидуальная гонка, мужчины 35-39 лет, 2 место); Георгий Меквабишвили (SWIMSTAR ONE MILE, мужчины 16-29 лет, 1 место); Глеб Мануилов (SWIMSTAR ONE MILE, мужчины 16-29 лет, 3 место); Дмитрий Мальцев (SWIMSTAR ONE MILE, мужчины 30-39 лет, лучшее время среди мужчин, 1 место); Жанна Соколова (SWIMSTAR ONE MILE, женщины 30-39 лет, 3 место); Оксана Дударева (SWIMSTAR ONE MILE, женщины 40-49 лет, 2 место).

В эстафетной гонке OLYMPIC достойный результат показала команда администрации города Тюмени - отличились директор департамента экономики и стратегического развития Виктор Гамузов, директор департамента спорта и молодежной политики Сергей Борисевич и помощника замглавы города Тюмени Иван Ивлев, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.