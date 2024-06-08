МФК "Тюмень" сыграет в Суперлиге с действующим чемпионом "КПРФ"

МФК "Тюмень" претендует на бронзовые медали PARI-Суперлиги. В противостоянии за третье место клубу предстоит серия с действующим чемпионом сезона 2022/23 — подмосковным "КПРФ".

"Тюмень" билась до последнего за выход в финал. В полуфинале с "Ухтой", занявшей первое место в регулярном чемпионате, были сыграны все пять возможных матчей в серии до трех побед. В последнем поединке, на выезде, наш клуб уступил.

"Тюмень" благодарим за серию. Они играли очень здорово, не уступали нам по заряженности. Превосходили нас в последнем матче, - прокомментировал главный тренер "Ухты" Вадим Яшин. - "Тюмени" желаю лучшего в следующей серии. Если так они будут играть, то следующий год их".

"КПРФ" и "Тюмень" начнут серию за бронзу в подмосковном Климовске. В воскресенье, 9 июня, поединок в "Юности" начнется в 14 часов по местному времени, 10 июня — в 19.30. На 15 июня запланирована игра в "Тюмени". При необходимости будут добавлены четвертый и пятый матчи. Медали получит команда, которая также одержит три победы, сообщает Вслух.ру.