МФК "Тюмень" не смог пробиться в финал чемпионата

Накануне в Ухте в решающем полуфинальном матче Pari-Суперлиги по футзалу между МФК "Тюмень" и МФК "Ухта" наши земляки уступили хозяевам со счетом 3:5.

Счет в серии до трех побед стал 3:2, "Тюмень" выбывает из золотой гонки.

Главный тренер МФК "Тюмень" Денис Абышев посетовал: "Мы сами проиграли эту игру в начале матча. Два необязательных стандарта себе привезли. Играя на площадке соперника, тяжело. Мы нашли силы переломить игру, было много моментов. Героем этой серии можно назвать Гитту. Сколько раз выручил, и за счёт него "Ухта" забивала мячи…"