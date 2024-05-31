МФК "Тюмень" сегодня играет в полуфинале

Третий полуфинальный матч Pari-Суперлиги по футзалу между МФК "Тюмень" и МФК "Ухта" состоится сегодня в Тюмени. Счет в серии до трех побед пока 1–1, начало матча в 19.00, он пройдет в спортивном комплексе "Центральный".

В субботу состоится четвертый матч серии, он начнется в 15:00. Билеты можно будет приобрести в кассах спортивного комплекса или на официальном сайте клуба.

Стоимость билетов составляет 300 и 150 рублей в зависимости от выбранного сектора. Кроме того, каждый человек может приобрести не более пяти билетов.

Режим работы касс: с 11:30 до 19:00.

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