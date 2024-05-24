Исследования на генном уровне войдут в проект "Здоровое сердце спортсмена"

Тренеры Тюменской области, чьи воспитанники принимают участие в исследованиях в рамках межведомственного проекта "Здоровое сердце спортсмена" оценили его преимущества и поделились конкретными примерами на совещании, которое прошло в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Тренер-преподаватель по боксу Павел Корсаков признается, что за многолетний опыт работы с членами региональной сборной не раз сталкивался с отстранением спортсменов от тренировочных занятий по медицинским показателям:

Мой воспитанник был в составе сборной России. После прохождения медкомиссии его направили на дополнительное обследование к аритмологу, затем в институт кардиологии в Москве. Получил допуск на три месяца с дальнейшим контролем кардиолога. Перед каждым выездом на соревнования спортсмен проходил мониторинг Холтера с нагрузкой и без. Мы полностью изменили тренировочный план с учетом индивидуальных показателей. И благодаря такой вот совместной работе в прошлом году спортсмен вернулся в основной состав сборной страны, а в этом выполнил норматив мастера спорта России по боксу. Убежден, что проект "Здоровое сердце спортсмена" необходим для контроля подготовки спортсменов любого уровня для своевременного выявления отклонений здоровья и их предотвращения.

В совещании приняли участие директор депздрава Наталья Логинова, директор департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин, директор Института физической культуры ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" Евгений Колунин, ректор ФГБОУ ВО "Тюменский государственный медицинский университет" Иван Петров, а также руководители государственных и муниципальных спортивных учреждений области, ученые ТюмГУ и ТюмГМУ, тренеры региональных сборных. Представители муниципальных образований также присоединились к совещанию в формате видеоконференции.

Дополнительную поэтапную оценку функционального состояния юных спортсменов в Тюменской области начали проводить с 2019 года. Ежегодно по соглашению с областным и городским департаментами ученые ТюмГУ проводили этапную функциональную диагностику спортсменов из юношеских сборных команд Тюменской области. За 4 года в исследованиях приняли участие более 400 спортсменов — это представители более 30 видов спорта.

Евгений Хромин:

Ученые ТюмГУ давали оценку уровня физической работоспособности, функционального состояния организма спортсменов, индивидуальные методические рекомендации по характеру, параметрам и дозированию нагрузки и отдыха. В прошлом году к этой деятельности были привлечены сотрудники кафедры педиатрии и неонатологии Тюменского государственного медицинского университета. Теперь благодаря участию в проекте кардиологов мы получаем комплексный подход, который включает в себя электрокаордиографическое исследование, заключение и рекомендации врача. В прошлом году данное исследование прошли 93 спортсмена из юношеских сборных. Примерно четвертая часть из них получили рекомендации по дообследованию, контролю сердечно- сосудистой системы, артериального давления, характеру и параметрам физических нагрузок.

"Необходимо не только профилактировать развитие заболеваний, но и найти персонифицированный подход к каждому ребенку, заранее спрогнозировать риск отклонения в состоянии здоровья, скорректировать режим физической активности. Проект пилотный, в перспективе мы хотим масштабировать его на всех юных жителей нашего региона, занимающихся спортом, - поделился ректор медуниверситета Иван Петров.

Специалисты единодушны во мнении, что в процессе подготовки спортсменов необходимо не просто расширять перечень исследований, но и включать в него самые передовые технологии. Вплоть до проведения оценки на генном уровне.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии и неонатологии медуниверситета Антонина Петрушина:

Омиксные технологии — это путь к персонифицированному сохранению здоровья спортсменов. Современное исследование включает в себя генетику, метоболомику (обмен веществ), протеомику (обмен белков) и оценку тромбофилии, то есть свертываемости крови. А если сюда еще присовокупить спортивную генетику, то мы будем знать, сможет ли атлет показать высокие результаты в том или ином виде спорта, соответственно, скорректировать выбор спортивного направления. Ведь есть гены, которые "отвечают" за выносливость или показывают склонность к определенным патологиям сердца. К примеру, хочет ребенок быть боксером, а ген выносливости - не соответствует. Поэтому ему больше подойдет другой вид спорта.

На совещании вновь был подписан трехсторонний договор о продолжении совместной деятельности по реализации межведомственного проекта "Совершенствование спортивной подготовки юных спортсменов на основе этапной функциональной диагностики и современных омиксных технологий - "Здоровое сердце спортсмена" между департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Тюменским государственным университетом и Тюменским государственным медицинским университетом.

По словам заместителя главного врача Многопрофильного консультативно-диагностического центра, главного внештатного специалиста по спортивной медицине департамента здравоохранения Тюменской области Ларисы Темпель, проект "Здоровое сердце спортсмена" в скором времени распространится и на муниципалитеты Тюменской области.