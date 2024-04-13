ФК "Тюмень" проведет выездную встречу с "Волгарем".

Сегодня, 13 апреля: в рамках Мелбет-Первой лиги пройдет выездной матч с астраханским "Волгарем".

В октябре соперники встречались на тюменском стадионе "Геолог", тогда хозяева победили со счетом 1:0.

Сейчас "Волгарь" в аутсайдерах турнирной таблицы. "Тюмень" на шестом месте: за 25 матчей команда заработала 37 очков, было 10 побед, 7 ничьих и 8 проигрышей.

После зимнего перерыва у "Тюмени" игра складывается не лучшим образом: за пять проведенных матчей — ни одного забитого гола. Было две "нулевых" ничьи с московским "Торпедо" и тульским "Арсеналом. И три "сухих" проигрыша - "Химкам" (0:3), "Алании" (0:1), "Шиннику" (0:2). Так что команде даже на расстоянии нужна поддержка болельщиков, чтобы преломить ситуацию, сообщает Вслух.ру.