В эти выходные ХК "Рубин" проведет ответные матчи полуфинала плей-офф ВХЛ

6 и 7 апреля тюменский ХК "Рубин" проведет два ответных выездных матча в Альметьевске. Здесь продолжится борьба с "Нефтяником" за выход в финал Кубка Петрова.

Первые два поединка плей-офф ВХЛ состоялись в Тюмени. Сначала "Рубин" проиграл со счетом 2:3, но на следующий день взял реванш — 4:2. За звание чемпиона поборется команда, которая одержит четыре победы.

Пятый матч серии состоится в Тюмени 10 апреля. При необходимости игры назначат 12 и 14 апреля. Параллельно борьба идет между тульским "АКМ" и "Югрой", сообщает Вслух.ру.