Юные тюменские тхэквондисты пробились в сборную России

В Рязани состоялось первенство России по тхэквондо (ВТФ) среди кадет 12-14 лет. Участниками турнира стали 883 спортсмена из 59 регионов страны. Тюменскую область представили 25 юношей и девушек.
По итогам на счету у тюменцев 1 серебряная и 3 бронзовые медали.
Второе почетное место завоевала Анна Ивкина. В первом бою наша спортсменка оказалась сильнее представительницы Челябинской области – счет 2:0. Во втором поединке Анна одолела соперницу из Дагестана со счетом 2:0. В третьем бою девушка победила тхэквондистку из Самарской области – счет вновь 2:0. Таким образом, тюменка получила право выступить в полуфинале, где победила спортсменку из Санкт-Петербурга – счет 2:1. Лишь в финале в упорном противостоянии Анна уступила сопернице из Кабардино-Балкарии – счет 0:2.
На третьей строчке турнирной таблицы расположились тюменцы Сафина Хабибова, Дарья Филимончук и Артур Аракелян. Все они войдут в состав сборной России.
Кроме того, команда Тюменской области стала 13-й из 59 регионов.
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