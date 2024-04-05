В Тюмени разыграют традиционный всероссийский "Кубок Сэнсэя"

В областной столице в субботу, 6 апреля, состоятся XVII всероссийские соревнования по дзюдо "Кубок Сэнсэя". На шести татами Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" соберутся юноши в возрасте до 15 лет.

Ожидается порядка 400 спортсменов из Тюменской, Тульской, Свердловской, Челябинской, Омской, Оренбургской, Новосибирской, Вологодской областей, а также Республики Тыва, Удмуртской Республики, Пермского края, ХМАО и ЯНАО. Интересно, что ранее в этих же соревнованиях принимали участие порядка 300 спортсменов.

Из общего числа участников более 100 представят наш регион. По сумме личных результатов будет определен победитель. А команда, которая наберет наибольшее количество очков за поединки, получит главный приз – Кубок Сэнсэя.

Поболеть за наших дзюдоистов может любой желающий. Начало турнира в 9.00. А также для зрителей будет организована онлайн-трансляция.

Результаты поединков можно будет посмотреть на сайте Федерации дзюдо России.