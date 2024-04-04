Тюменские студенты и подростки выступят на всероссийских стартах по боксу

В Краснодарском крае с 8 по 13 апреля пройдут всероссийские соревнования по боксу, поединки будут посвящены памяти двукратного олимпийского призера, заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Алексея Киселёва.

Участие в них примут более 280 студентов из 42 регионов России из более чем 80 вузов. Возрастная категория юниоров и юниорок – от 18 до 25 лет. Тюменскую область представят член сборной команды региона Алексей Давиденко в весовой категории 63 кг, учащийся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Сергей Заозёров в весе 67 кг, студенты ТюмГУ Эмин Хатаев в весе 92+ кг и Гаджи Гаджиев в весовой категории 71 кг. Сопровождает ребят тренер-преподаватель "ЦПСР и ССК" Павел Корсаков. "Помимо четверых моих воспитанников, на эти старты отправятся спортсмены из Тобольска. Например, точно поедет Эрик Ражев. Он выступит в весовой категории 71 кг", – уточнил он.

Турнир проходит в рамках Национальной студенческой лиги бокса и является отборочным на чемпионат России и IX Всероссийскую летнюю универсиаду.

В эти же даты в Тверскую область отправятся юные тюменские боксеры. С 6 по 14 апреля они посоревнуются на первенстве России. Соревнования пройдут среди юношей и девушек 15-16 лет в 13 весовых категориях. Сборную команду Тюменской области представят спортсмены Архип Кугаевский, Антон Сватов и Егор Столяр. Своих воспитанников сопровождает тренер по резерву Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Евгений Божко.

о итогам первенства победители войдут в список сборных команд и будут представлять нашу страну на международных стартах.