Студенты тюменских вузов покажут, кто сильнее в ГТО

Соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО в рамках спартакиады высших образовательных организаций Тюмени состоятся в Легкоатлетическом манеже 4 апреля.

Испытания комплекса ГТО в командном зачете пройдут юноши и девушки в возрасте от 16 до 24 лет (6–8 ступени). На старт выйдут около ста студентов тюменских вузов.

Им предстоит выполнить такие нормативы, как бег на 60 м, 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), подтягивание из виса на высокой перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье и поднимание туловища из положения лежа на спине.

Результаты соревнований будут учитываться как выполненные нормативы комплекса ГТО.