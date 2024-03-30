Стало известно апрельское расписание игр ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" завершит март выездным матчем с "Арсеналом" в Туле. Поединок состоится сегодня, 30 апреля. На апрель в рамках Мелбет — Первой лиги запланировано пять игр, в том числе три — домашние.

6 апреля на поле стадиона "Геолог" выйдет "Шинник" из Ярославля, который "Тюмень" обыграла на выезде со счетом 2:1. Поединок с "Нефтехимиком" пройдет 20 апреля в Нижнекамске, в первом круге победу одерживали также тюменцы — 2:0.

24 апреля соперником выступит "Черноморец", его "Тюмень" одолела со счетом 1:0.

Напомним, что с 23 марта был перенесен домашний матч с клубом "СКА-Хабаровск" из-за теракта в "Крокус Сити Холле".

Для ФК "Тюмень" продолжение сезона в 2024 году пока складывается не лучшим образом. Клуб опустился на седьмое место в турнирной таблице с 36 набранными очками. После зимнего перерыва не забито ни одного гола, - сообщает Вслух.ру.