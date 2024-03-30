Детсадовцы и школьники сдали нормы ГТО

В честь 10-летия Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" в тобольских школах и детских садах специалисты городского центра тестирования провели Дни ГТО. К выполнению нормативов в своих возрастных группах присоединились дошколята из детского сада № 40 и старшеклассники школ № 17 и № 16 имени В.П. Неймышева. Ребята прошли беговые испытания, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, поднимание туловища, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и другие.

И в Ялуторовском районе активными участниками комплекса стали дошколята. На старт вышли воспитанники старшей группы Хохловского детского сада "Зернышко".

В Упоровском районе в честь 10-летия ГТО нормативы выполнили ученики Ингалинской, Буньковской, Емуртлинской и Скородумской школ.

В Вагайском районе к движению присоединились студенты местного многопрофильного техникума.

В Юргинском и Омутинском районах свои силы в ГТО испытали работники сферы образования в рамках ежегодных спартакиад. А также в Юргинском районе день тестирования провели для всех желающих. Нормативы вместе со своими классными руководителями выполнили ученики местных школ.

А в Сорокинском районе в рамках "Спартакиады педагогов – 2024" команды учителей преодолели эстафету ГТО.

В Тобольском районе 10-летие движения отметили началом конкурса "Собери коллекцию знаков ГТО". Конкурс проходит в трех номинациях: "Самая большая личная коллекция знаков ГТО", "Самая большая семейная коллекция знаков ГТО", "Самая большая корпоративная коллекция знаков ГТО".