Два юных сноубордиста из Тюмени стали призерами первенства России по сноуборду

В Челябинской области состоялось первенство России по сноуборду в акробатических дисциплинах. Это одно из самых рейтинговых мероприятий в стране среди юношей и девушек. Участие в турнире приняли 64 спортсмена в возрастной категории 11-12 лет, из них три представителя Тюменской области.
В дисциплине "Слоупстайл" Виктория Дрейман завоевала серебряную награду, выполнив безупречные трюки на джибб-секции и серии трамплинов. В дисциплине "Биг-эйр" по квалификации Виктория была на второй строчке, но финальные попытки дались с большей сложностью, и в итоге юная спортсменка оказалась на пятой строчке турнирной таблицы.
В этом спортивном сезоне Виктория Дрейман уже показывала высокие результаты. В феврале она стала абсолютной победительницей первенства Уральского федерального округа, заняв первые места в двух дисциплинах, а на всероссийских стартах завоевала серебро и бронзу.
Среди юношей тюменец Семён Гарин занял пятое место в дисциплине "Биг-эйр".
Тренер сборной, заместитель директора по физкультурно-спортивной работе Алексей Козлов:
Ребята только первый год выступают в возрастной группе 11-12 лет, а соревнования проводились на трассе, где соревнуются сильнейшие взрослые спортсмены со всей страны. Поэтому, конечно, без волнения не обошлось.
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