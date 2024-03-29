Два юных сноубордиста из Тюмени стали призерами первенства России по сноуборду

В Челябинской области состоялось первенство России по сноуборду в акробатических дисциплинах. Это одно из самых рейтинговых мероприятий в стране среди юношей и девушек. Участие в турнире приняли 64 спортсмена в возрастной категории 11-12 лет, из них три представителя Тюменской области.

В дисциплине "Слоупстайл" Виктория Дрейман завоевала серебряную награду, выполнив безупречные трюки на джибб-секции и серии трамплинов. В дисциплине "Биг-эйр" по квалификации Виктория была на второй строчке, но финальные попытки дались с большей сложностью, и в итоге юная спортсменка оказалась на пятой строчке турнирной таблицы.

В этом спортивном сезоне Виктория Дрейман уже показывала высокие результаты. В феврале она стала абсолютной победительницей первенства Уральского федерального округа, заняв первые места в двух дисциплинах, а на всероссийских стартах завоевала серебро и бронзу.

Среди юношей тюменец Семён Гарин занял пятое место в дисциплине "Биг-эйр".

Тренер сборной, заместитель директора по физкультурно-спортивной работе Алексей Козлов: