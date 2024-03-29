Тюменка выиграла бронзу в слаломе на всероссийской зимней олимпиаде

В Удмуртии прошла XI Всероссийская зимняя спартакиада по спорту глухих (горнолыжный спорт). Борьбу вели порядка 30 спортсменов из восьми регионов страны.

Под руководством тренера по адаптивной физической культуре Олеси Литвиновой Тюменскую область представили две юные воспитанницы Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" - Снежана Попова и Арина Тростина.

По результатам двух соревновательных дней Снежана Попова стала третьей в дисциплине "слалом" и четвертой — в дисциплине "слалом-гигант".

"На спартакиаде мои воспитанницы были самыми юными, причем они соревновались в одной категории со взрослыми спортсменами. Несмотря на это, девочки выступили достойно. Снежана в свои 10 лет показала отличный результат! У наших спортсменок еще все впереди, продолжаем тренироваться дальше и готовиться к следующим стартам", - поделилась Олеся Литвинова.