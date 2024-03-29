Тюменцы готовятся защищать честь региона в "Играх ГТО"

С 18 по 22 апреля в городе Сочи пройдет фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" "Игры ГТО".

В масштабном событии, посвященном 10-летию движения ГТО, примет участие и команда Тюменской области. В состав сборной региона вошли победители и призеры областного фестиваля: Иван Ожигов (Нижнетавдинский район), Виктория Парыгина (Тюменский район), Александр Захаров (Заводоуковский городской округ), Елена Шубина (Викуловский район), Сергей Просветов (Сладковский район) и Альфия Игрушкина (Голышмановский городской округ).

Примечательно, что Сергей Просветов и Александр Захаров уже участвовали в "Играх ГТО". Более того, Александр является действующим рекордсменом игр в категории "Иду на рекорд". А для Виктории Парыгиной это будет уже третий Всероссийский старт ГТО. Спортсменка принимала участие во Всероссийском фестивале среди школьников в Артеке и во Всероссийском фестивале среди студентов.

Сейчас спортсмены Тюменской области активно готовятся к предстоящим соревнованиям. Так, например, участница нашей команды Альфия Игрушкина, для которой участие во Всероссийском фестивале станет дебютным, подошла к подготовке комплексно и основательно.

- Очень рада возможности выступить в составе сборной Тюменской области на Всероссийских соревнованиях по многоборью ГТО. Я разносторонняя, универсальная спортсменка, и этот вид спорта мне очень интересен. Но есть у меня и любимые виды: бег, лыжные гонки, плавание и системные занятия в тренажерном зале. К предстоящим соревнованиям готовлюсь очень серьезно и ответственно, ведь иначе нельзя. Хочу оправдать доверие ко мне и не подвести команду. Кстати, в команде у нас есть спортсмены, которые уже участвовали во Всероссийских играх ГТО. Например, с Александром Захаровым из Заводоуковска я знакома уже давно. Он тоже разносторонний спортсмен, помогает, говорит какие лучше провести тренировки – я доверяю его опыту. Всей командой мы советуемся, и делимся друг с другом особенностями тренировочного процесса. Еще я консультируюсь с нашими местными опытными специалистами – с тренером по гиревому спорту Александром Ефимовым, тренером по лыжным гонкам Андреем Соловьевым, молодым перспективным спортсменом нашего округа Владимиром Федосенко. Каждый из них помогает мне стать сильнее, выносливее. Вместе мы разбираем правильную технику выполнения упражнений, становую тягу, берпи, упражнения с канатом и другие дисциплины, которые для меня новы. А в своей команде я уверена и не сомневаюсь, что мы достойно выступим на Всероссийских соревнованиях, - поделилась Альфия Искандаровна.

"Игры ГТО" подразумевают не только соревнования среди сборных команд субъектов Российской Федерации, но и личное первенство среди зарегистрированных участников в категориях "Иду на рекорд", "Любители" и "Профессионалы". При этом соревнования "Иду на рекорд" включают в себя несколько номинаций: "Рекордсмен ГТО: сила (подтягивание из виса на высокой перекладине). Мужчины", "Рекордсмен ГТО: сила (рывок гири 16 кг). Мужчины", "Рекордсмен ГТО: сила (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу). Женщины", "Рекордсмен ГТО: гибкость (наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Женщины", "Рекордсмен ГТО: скорость (бег на 60 м). Мужчины и женщины", "Рекордсмен ГТО: скорость и сила (поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. Мужчины и женщины".